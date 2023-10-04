受到近期蘋果iPhone 15、華為Mate 60 Pro等上市引發新機購機潮，大陸二手市場呈現另一番光景。今年大陸十一長假期間，著名的深圳華強北二手手機市場上，多款蘋果舊款手機熱賣，即使iPhone 15發售後，多款舊型號不僅沒有降價，近日還有所漲價。

第一財經4日報導，多名商家表示，「很多蘋果二手手機在iPhone 15出來後還漲價了，可能是新機沒有往年賣得好。」另有商家稱，iPhone 14系列也有機型漲價了。

報導稱，華強北通天地通訊市場集中售賣二手手機等電子產品，蘋果是最主要也是最保值的品牌，從iPhone 6到iPhone 14系列均被明碼標價，價格從人民幣（下同）幾百元到6千元不等。多名商家透露，今年二手手機生意好於去年。

相比動輒上萬元的高端新手機，二手手機的價格不在一個量級。目前華強北成色較新的蘋果iPhone 14 256G版本銷售5,200元左右， iPhone 13、12、11分別售3千多元、2千多元和1千多元，iPhone 8 Pro售650元左右，iPhone 6和iPhone 7售300~600元。