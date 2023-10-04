大陸跳水女將陳芋汐。（新華社）

杭州亞運女子10公尺高台跳水決賽，大陸女將全紅嬋在其中一跳震驚全場，就連專業評審也沒見過的完美入水，直接拿下全滿分（7位評審都給10分），驚險擊退了同胞陳芋汐。從總得分來看，全紅嬋438.20分摘金，陳芋汐435.65分銀牌，兩人僅差距2.55分，再看銅牌的馬來西亞女將只有280.50分，就可以知道兩位大陸女將有多麼恐怖。

本屆跳水的第一個項目，女子雙人10公尺高台跳水，全紅嬋、陳芋汐兩人組隊輾壓全場，她們375.30分與銀牌日本的290.04差距之大，即使讓日本隊免費多跳一次也追不上（日本最高分的一跳為67.20分）。

全紅嬋、陳芋汐最後的單人項目當然就是真正的頂尖對決了，兩人第一跳選擇相同的107B動作，結果陳芋汐失誤落居下風。第二跳又是選擇相同的407C（內翻三又二分之一圈），這次全紅嬋直接跳出了全滿分（96分），現場有旁人捕捉到陳芋汐慘笑的表情。

陳芋汐終究是一流高手，第三跳飆出95.70高分，碰上全紅嬋第四跳大失誤75.90分（對她而言是大失誤，其實銅牌女將最高分一跳為66.70），陳芋汐趁機超前比分。第五跳最終決戰，兩人都選擇5253B，結果全紅嬋又跳出超高分94.40，精采演出逆轉勝。

全紅嬋2021年稱霸東京奧運10公尺高台跳水，當時她才14歲，決賽兩度跳出「7個10分」，最後一跳「6個10分、1個9.5分」，西方媒體大版面報導，可謂一跳成名天下知。幾年後全紅嬋的身高從143公分長到150公分，這對跳水比較不利，這次亞運也沒像奧運那樣輾壓陳芋汐了（奧運時兩人差距40.8分）。