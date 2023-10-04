中度颱風「小犬」逼近台灣，目前中央氣象署已發布海上陸上警報，苗栗縣政府宣布4日起應變中心二級開設，由苗栗縣政府祕書長陳斌山主持防颱工作會報，請各單位做好防颱準備，也呼籲民眾隨時注意颱風動向，暫不要前往海邊、水域遊玩或登山，檢查家中盆栽、店面招牌等物品都固定好，避免強風吹落造成災害。

根據中央氣象署4日早上10時15分的海上陸上颱風警報，第14號颱風「小犬」中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹以南及恆春半島構成威脅。

苗栗縣氣象協力團隊依據氣象署資料預測，颱風將4日晚間23時接觸苗栗縣，5日下午17時苗縣脫離暴風圈，預計會出現較大強陣風，尤其沿海地區要特別留意，另部分山區有較高降雨趨勢。

在聽取完各單位報告後，苗栗縣政府祕書長陳斌山裁示，小犬颱風7級暴風圈預計4日晚間至5整天影響最大，風雨將逐漸增強，請各單位做好災害整備作業，其中消防局應24小時注意颱風動態，適時調整應變中心開設層級。

工務處及水利處督促開口合約廠商，落實整備，以備隨時投入救災工作；民政處通知境內有土石流潛勢區鄉鎮市公所，密切觀察降雨量，必要時實施撤離；水利處預先完成抽水機佈建及測試工作，並針對轄內土石流潛勢溪流水位做好監控，破堤施作工程請應加強防颱，水域工地機具應先行撤離。

另外，他也請農業處及第三岸巡隊應持續勸離海邊觀浪及戲水民眾，警戒區畫設後應制止漁民出海，警察局聯繫保七總隊協助勸離登山民眾。