今年太魯閣峽谷音樂，卡司陣容堅強，將再度邀請優人神鼓在峽谷間震撼演出。（王志偉攝）

今年太魯閣峽谷音樂節，請來大同大禮部落出生的太魯閣族金曲獎歌手伊祭．達道演出。（王志偉攝）

已邁入第21年的太魯閣峽谷音樂節，今年安排優人神鼓、太魯閣族金曲獎歌手伊祭．達道等精彩演出，太管處邀民眾一起走進峽谷，從音樂領略世界級風景之美。（王志偉攝）

自2002年起舉辦的太魯閣峽谷音樂節，今年以「山裡的回音」為主題，將於本月28日在太魯閣臺地登場，而暌違7年的優人神鼓將再度震撼演出，還有臺北愛樂交響樂團、原住民歌手伊祭˙達道、一好˙屴夯、峽谷樂舞團等團體，都讓樂迷期待，太管處也決定演出現場不架設背板，讓觀眾席地而坐，充分感受山水懷抱的視覺美景，共享天籟美聲。

今年峽谷演出分上、下午2場，太管處今天公布卡司陣容，再度與優人神鼓合作，帶來震撼力演出，以及太魯閣金曲獎歌手一好一把吉他、一副質樸的嗓音，唱出原住民的自豪與胸襟；「峽谷樂舞團」是在地太魯閣族青年組成的專業舞團、臺北愛樂交響樂團則將以10人編制的樂團演出，陣容堅強。

「優人神鼓」不畏風雨，今天在太魯閣台地展現精湛鼓藝，優人神鼓藝術總監黃誌群表示，優人神鼓分別於2005年、2015年來到太魯閣園區，時隔7年，今年是優人神鼓35周年，再度參加峽谷音樂節，帶來經典曲目「聽海之心」，把35年來的精華分享給大家。

黃誌群說，當天有「雲走太魯閣」，透過一步一腳印，安步當車，從砂卡礑經小錐麓步道雲走到太魯閣臺地，帶領民眾一步一腳印，融合優人神鼓專注與寧靜，領略太魯閣之美，也希望在疫情穩定後，大家都能走入大自然，與大山、天地共鳴，洗滌身心。

優人「雲走太魯閣」與民眾一起同行，今天下午2時起，在太魯閣國家公園官網開放報名，150個名額，太管處歡迎大家報名。

太管處長楊金臻表示，太魯閣峽谷音樂節邁入第21年，是口碑很好的戶外大型音樂會。為了讓大家有不一樣的體驗，今年表演區域也僅架設低舞臺，沒有背板，讓演出者和觀眾的距離可以更近，也可以讓大家與周圍美麗的風景更融合再一起。

太魯閣臺地因演出場地停車空間有限，活動當天上午8時至下午5時30分，實施交通管制，禁止車輛進入。安排從新城（太魯閣）車站免費接駁民眾，往返太魯閣峽谷音樂節會場，上午9時起至下午5時30分，平均每10分鐘1班，並安排低底盤公車接駁行動不便者。