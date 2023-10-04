男童跟哥哥去朋友家參加慶生會，被其中1名陳姓男子盯上，涉嫌帶他去陽台和房間侵犯，男童回家後表現反常，家人追問才發現此事。檢警介入調查，陳男否認犯行，但事後男童曾說「自己美好的人生被破壞了」，檢方依據相關事證，偵結後依加重強制性交罪起訴陳男。

起訴書指出，去年10月，男童與哥哥一起去陳姓男子家，參加朋友慶生趴，未料陳男卻趁著在2樓洗衣服，脫掉內外褲，要男童幫他「吸一下」，接著又帶著他到房間內，要求他褪去內褲、外褲，反過來對他口交得逞，甚至還稱「今天做的這件事不能講出去」。

不過，男童回家後，就立刻窩在房間內，面對媽媽關心只說累了，但他洗完澡後，眼睛紅紅的，再追問之下才知道男童被欺負，媽媽難過又憤怒，帶著男童報警。

檢警偵辦時，陳男否認犯行，但根據醫院鑑定報案書，雖男童目前未符合明顯創傷症候群，但經過這件事他記憶仍鮮明，在家中提起這件事時，仍會有情緒低落、眼中泛淚，還曾說「我大概一輩子不會忘記這件事情，因為自己美好的人生被破壞了」，檢方根據相關證詞及醫院報告，偵結後依加重強制性交罪起訴陳男。

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