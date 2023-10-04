中央氣象局3日發布中颱小犬陸上颱風警報，因應颱風可能帶來的影響和災害，攸關南部民生用電的台電高雄區處針對包括田寮區、燕巢區等地區加強樹修。另外，本處除針對轄區內各變電所進行巡視，也特別針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。

台電高雄區處針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。（圖片來源：台電高雄區處提供）

台電高雄區營業處表示，民眾除了要及早做好防颱準備，也提醒提供配電場所用戶，如果是有可能淹水的場所，應備置防範水患因應措施。尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，也要準備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911 客服專線。

民眾要做好防颱準備，如遇屋內漏水情形應盡速關閉總開關防止漏電。（圖片來源：台電高雄區處提供）

過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修。這次因應小犬颱風來襲，台電高雄區處共整備185位工程人員、47輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機。但還是請民眾加強防範地下室淹水,加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

停電搶修進度會受到停電範圍、交通路 況、風雨情況等影響，復電時間有所不同。（圖片來源：台電高雄區處提供）

台電高雄區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911 客服專線給民眾使用(或本區處停電通報電話07-5213646)。

若發生停電事故可使用網路通報及查詢停復電資訊。（圖片來源：台電高雄區處提供）

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路 況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。