內政部長林右昌（右）與消防署長蕭煥章（左）4日在立法院內政委員會答詢。（姚志平攝）

消防員工作權益促進會宣布將在9日夜宿凱道提出組工會3大訴求，國民黨立委李德維今在內政委員會質詢時也詢問相關部會，會如何與促進會溝通，對此，消防署長蕭煥章表示，消防人員安全衛生保訓會禮拜一開過會，針對保障權益處理，今天下午也會針對協會部分做妥慎說明，在制度上做溝通協調。

蕭煥章指出，最重要是消防人員救災安全，很感謝勞安署幫忙，去年也針對消防人員職安做執行，也把美國消防人員職業安全衛生如何做也納入台灣消防人員做法，已經有8個縣市同步推動，預計114年全國各縣市都能同步推動。

蕭煥章解釋，消防員是公務人員有固定撫卹等福利，如果當成勞工看待有程度上不同，美國、英國消防人員不是公務人員所以應用跟制度上有些差異，如何從協會法和職業安全著手，必須努力，考試院也在修法，最近也會提出來，透過程序來完成，讓協會周全性更高，可能消防署會成為三級機關，成立相對應的協會來溝通協調。

李德維追問，對於警消爭取相關權益，勞動部的態度如何？勞動部職安署長鄒子廉表示， 消防人員在公務人員職安部分，需要做保護，保敘會正在修公務人員保護辦法，針對危勞人員的專章，消防法未來也可以有專章，可以得到比較好的保護，公務員協會法和勞動工會法目標方向不同，這部分還是要協商；鄒指出，現在公務人員協會法修正，讓公務人員結社權更高，談判空間更大。