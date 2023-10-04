在美國眾議院投票通過罷免議長麥卡錫後，美國總統拜登敦促眾議院迅速選出一位新議長，以應對「挑戰」。

美國會9月30日通過的臨時撥款法案，效期為期45天，讓聯邦支出以現有水平運作至11月17日。臨時撥款法案雖暫時避免聯邦政府「關門」危機，卻引發共和黨內訌。

佛羅里達州共和黨強硬派眾議員蓋茨在法案通過後，2日提出動議，要麥卡錫「騰出議長職位」，理由是麥卡錫違背了年初當選議長時，與黨內強硬派談妥的條件。

一些民主黨人加入共和黨少數強硬派的行動，3日以216票對210票的投票結果，通過罷免動議；8名共和黨眾議員和208名民主黨眾議員投了贊成票。

對於麥卡錫被罷免議長職務，意味著眾議院的立法活動陷入了停頓。如果國會不延長政府資金撥款，聯邦政府關閉的最後期限將在11月17日臨近。白宮新聞祕書尚皮耶3日發表聲明說，「我們國家面臨的緊迫挑戰不會等待，總統（拜登）希望眾議院儘快選出一位新議長。」