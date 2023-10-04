就讀新北市某高職16歲楊姓少女，不滿14歲廖姓少女與男友過於親密，先在網路社群互嗆，昨（3日）晚相約板橋區民生路談判，廖女不知社會險惡隻身前往，楊女則找來4名少女助陣，見面就揪住廖女頭髮，帶往陰暗處徒手毆打，過程被其中1名少女的男友拍下，上傳臉書社團。警方獲報趕抵時，眾人皆已散去，警方循線將打人的少女與被害人約詢到案，目前正在查明錄影上傳的男子身分，將通知到案說明。

據了解，楊姓少女與廖姓少女本就認識，但互不熟悉，楊女不滿廖女近來與男友互動頻繁，過於親密，在網路社群向廖女嗆聲，廖女不示弱反嗆，雙方相約談判，並約定昨晚9時在板橋民生路某酒吧外碰面。

廖女隻身前往，到場即遭楊女揪住頭髮，一旁有男子開始錄影，還指揮楊女把廖女帶到鏡頭前，隨後3名少女即對廖女拳打腳踢。路人見狀報警，海山警分局派員趕赴，員警到場時眾人皆已離開。

警方擴大調閱路口監視器影像，查明7名就讀國中、高職的少女身分，陸續由家長陪同到案，包括楊女在內3人坦承動手打人，偵訊後全案依少年事件處理法及傷害罪嫌移送新北少年法庭偵辦。