素還真、花信風、地冥、天跡、綺羅生等人，原是生活在霹靂武林世界的英雄們，因被捲入時空裂縫而穿越到現代，組成了「SOULTRA無盡魂樂團」，分別擔任主唱、鼓手、鍵盤手、貝斯手與吉他手，他們的故事就此展開。這是霹靂國際多媒體首度將布袋戲轉譯成虛擬偶像，與知名動漫主題餐廳KIRABASE跨域合作，聯手催生SOULTRA無盡魂樂團。

4日發表首支由AI成音的〈無神論〉MV，為目前上檔的劇集《霹靂天機》主題曲改編成的日文版本，更與「Voicemith」團隊推出的虛擬歌手奧斯卡聲線結合，利用AI聲音庫技術，將歌曲重新演繹，要讓戲迷朋友體驗不一樣的霹靂偶像。

近年，霹靂致力於多角化發展，期望帶給大眾更多不一樣內容，繼去年與《魔獸世界》合作的《巫妖王之怒》獲得首屆坎城國際創意節遊戲娛樂創意獎之銅獅獎、釜山國際廣告節製作設計及遊戲類雙項水晶獎、Youtube年度廣告大賞「最佳遊戲廣告獎」後，霹靂又再次跨域挑戰，將霹靂布袋戲人氣角色結合AI聲音技術，發展視覺系搖滾樂團。

〈無神論〉MV動畫由霹靂集團旗下的大畫電影設計，前半部以黑暗色調呈現，配上霓虹線條、警告標語等元素，露出角色戲偶及局部畫面，讓MV充滿神秘色彩，後半部樂團5位成員現身，畫面逐漸明亮，成員各自持有自己樂器完整現身，首支霹靂虛擬偶像MV並創新結合AI聲音技術，在預告影片曝光時就已掀起戲迷一波熱烈討論。

除10月4日至12月14日於KIRABASE三創基地、高雄基地可一睹樂團角色風采，霹靂台北三創店也同步展出SOULTRA無盡魂3名團員角色素還真、綺羅生、花信風，展期自10月7至31日；亦同步推出SOULTRA無盡魂偶版英雄限量周邊產品，即日起至12月14日於霹靂台北三創店、高雄旗艦店期間限定販售。只要於霹靂台北三創店購買無盡魂樂團偶版周邊任兩件，還可免費獲得無盡魂樂團名片卡乙張，共5種款式，另贈50元折價券，送完為止。