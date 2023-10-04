立法院內政委員會今邀請內政部長等官員，就屏東大火檢討專題報告並備詢；民進黨立委羅美玲提到，2019年蔡英文總統提出消防人力充實計畫，預計5年要增加3000名消防人員，若將退休與離職人員一併考量，5年來真正補足的只有2152人；對此，內政部長林右昌表示，人員的補充是地方政府提出需求，中央政府協助。

羅美玲指出，根據消防署資料，目前已經補充3120人，但消防署在計算補充人力的時候並未納入退休與離職人員，若將這些人數一併考量，真正補足的只有2152人；林右昌表示，當初地方政府並沒有將退休、離職人員納入，消防署今年發現後有請他們納入，明年也將增加錄取人數預計為1150人。

羅美玲說，內政部提出2023年全國消防員服務人口比達到1比1300的目標，然而許多縣市人力狀況依然距離很遠，應持續跟地方政府聯繫關切，避免消防人員的負擔過重，內政部也提出新的計畫，預計2028年前要補足6000人，需要努力提升誘因，才能吸引人才。

此外，消防署在去年成立消防科技研發中心，希望透過台灣的創新精神以及研發能量，產出更多優秀的消防科技產品，不過年度預算卻只有80萬元，相教於同樣有科研預算的農委會「農業科技研究發展」預算12億多，經濟部「小型企業創新研發計畫」3億多，差距極大。

林右昌表示，消防科技研發中心的任務是跟業界共同開發研究，因此目前編列80萬元，消防署另外已有資訊科技等研發計畫，科研相關預算超過17億元。未來會持續加強經費編列，促進台灣消防科技與產業的發展。

另外，國民黨立委楊瓊瓔也指出，消防人力短缺問題一直沒有解決，直到今年7月，才要調整警消人員危險警勤職務加給，但只有今年下半年由行政院撥款，之後要由各地方政府發，顯然好事做半套；林右昌回應，地方政府有提出加成，也不會有經費排擠，中央補很多統籌稅款。

楊瓊瓔表示，消防車要20年以上才能汰換，首長座車10年就換，過去3年編列12億，全國可以換幾台？現在才要編3年19億，內政部是全國第一大部，預算只有這樣，人力不足消防設備還不好，消防人員實在太可憐。

對此，林右昌說，消防是地方自治事項，他擔任基隆市長的時候基隆市的消防車非常老舊，現在超過15年以上的消防車是零，這是地方政府首長要做的；楊瓊瓔反批，現在稱你是部長，你是22個縣市的父母官，應該要協助解決問題。