近日一名女子在7-ELEVEn發現兒時吃過的「焗烤奶油蝦仁義大利麵」回歸，讓她非常激動，包裝和她小時候買的一模一樣，整體口感雖和過去有些微不同，但味道已經很接近，讓她超級滿足，該篇貼文引發網友暴動，直呼「以為再也吃不到了。」

原PO在論壇《Dcard》指出，最近下班都會到7-ELEVEn買晚餐，意外發現一款懷舊微波食品「焗烤奶油蝦仁義大利麵」，這款義大利麵是她兒時的回憶，看到的當下內心激動不已，立刻買回家品嘗，儘管口味有些微不同，但整體口感已相當接近，讓她非常滿足。

貼文引發網友熱烈迴響，「天啊！包裝看起來也跟以前的很像」、「我小時候也超愛吃」、「我剛剛去7-ELEVEn看到它超級感動的，以為再也吃不到了，毫不考慮直接買下去」、「吃的是回憶是青春啊」、「真的是復刻回憶啊」、「懷念死了」、「是回憶裡的味道」。

也有人表示，焗烤奶油蝦仁義大利麵過去一份僅賣39元，這次再重出江湖已漲到69元，感嘆薪資永遠追不上通膨的速度及幅度。