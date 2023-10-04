一名母親在臉書發文抱怨，就讀國中的女兒日前到雲林一家髮廊染髮和剪髮，最後被收了9800元，控訴髮廊進行到一半才報價。對此髮廊澄清，該名女國中生當天由親屬陪同前往，在親屬同意支付全額費用後才開始流程；要求原PO刪除文章，否則將提告。事後女學生母親再度發文，表示女兒當時聽到報價9800元確實嚇到了，但頭髮已經剪下去，也不敢喊停。

一位媽媽昨天在「爆怨公社」發文表示，親戚上周帶她女兒到雲林一家髮廊染髮、剪髮，之後親戚有事先離開，女兒獨自在店內做頭髮，沒想到最後竟被收了9800元。原PO氣得大罵「5千多染髮、4千多漂髮、剪髮600，是把我女兒當盤子嗎？」

被指控的髮廊昨天發出聲明，表示當天女國中生由親屬陪同前往，事前都有報價及溝通，在親屬同意支付全額費用後，才開始流程，並非原PO指控的進行到一半才報價。髮廊要求撤除文章，否則將提告。

不過這位媽媽事後再度發文，表示女兒在店家報價9800的時候嚇到了，但當時頭髮已經剪下去，也不敢說不做。她打電話詢問店家計價方式，對方強調她女兒頭髮太多，原PO忍不住質疑「9800的價格是怎麼算的？」