日本文部科學省調查得知，2022年度曠課30天以上的日本小學生及中學生約29萬9000人，是連續10年增加並刷新過去紀錄；同時，霸凌及暴力行為件數也創歷史新高。

日本放送協會（NHK）報導，文部科學省每年都會針對全國小學、國中、高中、特別支援學校（特殊教育學校），調查學生「不登校」（不到學校）、霸凌及暴力行為等件數。

調查結果顯示，2022年度曠課30天以上的小學生及國中生共29萬9048人，比2021年度增加了逾5萬4000人，增幅約22%；其中，小學生達10萬5112人、國中生19萬3936人。另外，高中生也增加到6萬575人。

有關霸凌部分，小學霸凌件數達55萬1944例、國中11萬1404例、高中1萬5568例、特別支援學校3032例，總計68萬1948例，跟2021年度相比增加逾6萬件，創歷史新高紀錄。

另外，除小學、國中、高中的暴力行為發生案件數達9萬5426例，同創歷史新高外，輕生的學生總數為411人，是歷史第2高的水準。

文部科學省認為兒童和學生輕生事件層出不窮相當令人憂慮，並分析背後原因可能是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情長期化造成生活環境出現變化，及在學校生活受到各種限制，導致學生交友變得困難等。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1121004

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