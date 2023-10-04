台北市內湖、南港區立委選舉面臨本土陣營分裂；拚連任的民進黨立委高嘉瑜今天公布民進黨總統參選人賴清德語音檔，喊話希望民眾集中選票、立委唯一支持高嘉瑜，若分裂選票，就是保送國民黨。

台灣基進提名心臟血管外科醫師吳欣岱參選台北市內湖、南港區立委，將對上高嘉瑜及國民黨提名參選人李彥秀。由於高嘉瑜與吳欣岱被外界視為本土陣營，若兩人相爭，不利民進黨立委選情。

高嘉瑜今天在立法院召開記者會公布賴清德語音檔，賴清德拜託選民，「只要團結一定能贏，如果分裂選票就是保送國民黨；清德請大家集中選票，總統支持賴清德 ，立委唯一支持高嘉瑜」。

高嘉瑜指出，吳欣岱雖自詡為本土派，但其作為卻是在實質保送國民黨、在港湖扯民進黨後腿、拒絕整合民調、堅持保送李彥秀。

高嘉瑜指出，吳欣岱不該為了謀求下一屆議員好選的一己私益，就斷送綠營在台灣國會過半、拱手把立法院送給國民黨，她希望透過整合民調，推出綠營最強參選人，倘若綠營分裂，會讓國民黨贏、共產黨笑。

民進黨立委郭國文、蔡易餘也出席記者會；蔡易餘說，這是關鍵一席，可以做整合民調，不要讓本土派分裂，況且民進黨要在國會過半，每一席都是關鍵，不能有任何閃失。

郭國文表示，或許有些綠營支持者，內心對高嘉瑜有情緒存在，但請大家稍微放下情緒，思考民進黨在立法院過半的重要性。

台灣基進今天召開「全力下架在台的中國木馬」記者會時，吳欣岱說，自從今年開始討論港湖區立委選舉以來，高嘉瑜不斷開記者會情緒勒索，要所有本土派選民投給她。

吳欣岱指出，高嘉瑜作為現任立委，有非常多資源跟媒體聲量，開記者會卻是在挽救選情，相信社會大眾都看得出來，誰才是真正捍衛台灣本土主權的人。