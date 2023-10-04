51歲性感女神朱茵最近睽違13年再度復出當演員，拍攝ViuTV《反起跑線聯盟2》電視劇，片場卻傳出朱茵要求多難搞，不僅要求準時下班，還逼現場童星不要喧嘩說話，好讓她專心背台詞，但自己一上陣還是狂NG，對此，劇中導演稍早受訪替朱茵緩頰，表示希望小演員不要說話的規定是他自己下的，跟朱茵沒關係。

朱茵先前曾上綜藝節目《偶像來了》引發許多話題，過去演過許多經典作品的她，近日宣布相隔13年將再度拍戲，於《反起跑線聯盟2》中擔任魔鬼老師，據《東網》報導，可能因為太入戲，傳聞朱茵在片場也像魔鬼般難控制，不僅希望準時下班，成為所有演員中的特例，又要求小演員沒戲時不准說話。

對此，《反起跑線聯盟2》導演劉偉恒受訪表示，該劇已經上月殺青，共15集將在明年播出，被問到朱茵傳出難搞，他傻眼澄清片場氣氛很好，至於準時下班傳聞，劉偉恒沒否認說其實合約上都有寫明演員工作時數，而朱茵自己常常拍完主動留下來跟大家互動，還會買甜點請大家吃，沒有女神架子。

劉偉恒更替朱茵抱不平，表示拍片時小演員確實有點吵，不想因此影響大家，他才下令請大家安靜，「反而是朱茵主動說沒關係」，他也否認朱茵是NG王，有偷看到她劇本都寫滿筆記，但有時劉偉恒會突然改劇本，害朱茵必須臨場發揮，讓為朱茵私下也是好媽媽，教小朋友也很有一套。

朱茵和黃貫中2012年奉女成婚，2年前傳出婚變傳聞，當時兩人特別曬影片否認，可見黃貫中一臉撲克臉彈琴，朱茵俏皮地貼近老公，反問：「你知不知道我真的很喜歡你」，黃貫中繼續一臉酷相說：「我知道」，另類秀了一把恩愛，朱茵更俏皮寫下：「表白要抓住時機」。