中華隊軟網隊男團、女團4日雙雙晉級杭州亞運團體賽金牌戰，女團金牌戰率先登場，中華隊儘管第1點雙打拚到第9局飲恨，接下來第2點單打鄭竹玲扳回一城，可惜第3點雙打黃詩媛／徐巧楹在3比0領先下遭逆轉，最終中華女子軟網隊總比分1比2飲恨，未能突破之前亞運軟網女團最佳成績銀牌，以銀牌作收。

中華軟網隊在歷屆亞運累積7金、9銀、14銅，上屆雅加達亞運1金（混雙）、1銀（女單）、2銅（男、女團），女團亞運賽史最佳成績是1994年、2010年銀牌，本屆杭州亞運中華女子軟網隊由4朝元老鄭竹玲領軍郭千綺、黃詩媛及兩位首度參加亞運的「新鮮人」徐巧楹、羅舒婷，分組賽3比0完封韓國、3比0打退菲律賓、2比1力挫柬埔寨、2比1勝泰國，以4戰全勝之姿晉級4強，準決賽再以2比0擊退地主大陸，和日本隊爭金。

亞運軟網團體賽採三點兩勝制，女團金牌戰第1點雙打中華隊派出郭千綺／羅舒婷應戰，和日本隊高橋乃綾／渡邊繪美菜拚滿9局，以4比5無奈讓出，第2點單打中華隊由第4度參加亞運的鄭竹玲力扛，面對日本尾上胡桃，鄭竹玲4比2扳回一城，關鍵第3點雙打中華隊黃詩媛／徐巧楹對抗日本志牟田智美／久保晴華，中華隊原本取得局數3比0領先，不過日本隊頑強抵抗將局數追到3比3，第7局中華隊0比2落後時黃詩媛左手腕出現傷勢申請傷停治療，回到場上後繼續奮戰，還是被日本隊5比3拿下勝利。

軟網比賽用球和硬網不同，比賽計分方式也大不相同，每局先拿到第4分的一方收下該局，若打到3比3就進入「丟士」，必須連得兩分才能拿下該局，單打採7局4勝、雙打採7局4勝或9局5勝，若打到最後必須分出勝負的1局，先拿下7分的隊伍收下該局，雙打發球局是同隊兩位球員輪流負責兩分發球，與硬網雙打發球局都是同一位球員發球的規則也不一樣。

中華隊女子軟網選手羅舒婷（前）、郭千綺（後）在杭州亞運軟網女團金牌戰奮戰。（鄭任南攝）