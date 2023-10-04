▲基隆市消防局4日舉行乾粉滅火器優化以及新式水滅火器示範說明會，基隆市長謝國樑（中）表示，預計年底前將會全面檢測基隆市內公共區域的7300多具滅火器，並將在3年內配合里長需求全面更新。（徐佑昇攝）

▲基隆市消防局4日舉行乾粉滅火器優化以及新式水滅火器示範說明會，基隆市長謝國樑（前排左六）及市議員宋瑋莉（前排左三）、市議員韓世昱（前排左二）、市議員俞叁發（前排左四）、市議員何淑萍（前排右五）及消防局長向永財（前排左五）合影。（徐佑昇攝）

▲基隆市消防局4日舉行乾粉滅火器優化以及新式水滅火器示範說明會，業者說明新式的水滅火器除了滅火用途廣泛且環保，瓶身底部也特殊設計不會直接貼合地面，以降低生鏽機率。（徐佑昇攝）

▲基隆市消防局4日舉行乾粉滅火器優化以及新式水滅火器示範說明會，圖為新式的水滅火器，其中含有特殊化學藥劑，可以用於ABC各類的火災，且不會污染環境，也易於清潔。（徐佑昇攝）

基隆市消防局4日上午辦理乾粉滅火器政策優化說明會暨新式「水滅火器」示範活動，由市長謝國樑親自體驗操作更先進的水滅火器。謝並指出，市內許多公共滅火器已不敷使用，甚至有「自爆」疑慮，年底前將完成7300多具滅火器全面檢測，並在3年內陸續汰除舊式乾粉滅火器，至於在「換新」部分，會再整合消防局與民政處，提出完整預算與規畫。

避免滅火器「自爆」 謝國樑：基市3年汰換新式滅火器

謝國樑表示，目前全市現有7300多具的乾粉滅火器，但有些可能已經過期，甚至已有零星「自爆」案例，為確保市民的生命財產安全，將動用預備金在年底前全面進行檢測。此外，市府也會訂定更新計畫，在3年內逐步汰換成為對環境及人體更友善的「水滅火器」，使市民能有更充足的救災因應資源。

消防局長向永財表示，基隆市過去因應狹窄巷道及搶救困難地區需求，在全市各區裝設有7384具乾粉滅火器具，有鑑於現有乾粉滅火器對環境及人體健康較不友善，並已列為一級致癌物，未來在回收成本將大幅提升，甚至將超越購置1具滅火器的價格，因此有汰換新式滅火器之必要。

謝國樑強調，舊式的乾粉滅火器若不敷使用，汰舊後必定要換新，絕對不能只汰舊就不補足新的，因此他會責成消防局與民政處統合，在下周提出完整的更新預算與計畫，讓市民朋友放心。

消防局並請業者說明由台灣製造的蓄壓式水滅火器，業者指出，新式滅火器透過水性藥劑，能快速破壞火焰結構，且適用A類普通火災、B類油類火災、以及C類電器火災，用途廣泛，也適合取代傳統乾粉滅火器。

消防局指出，全市現有7千多具乾粉滅火器，將分3年回收，並依實際需求逐年採購設置新型態水滅火器，消防局也會協助宣導，使民眾充分了解正確滅火程序，未來基隆將成全國第一個在狹窄巷道及搶救困難地區設置新式水滅火器的縣市。