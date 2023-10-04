流感疫苗10月2日起全面開打，今年公費流感疫苗種類多達4種，更爆出有民眾避打高端。國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧透露，有位近90歲伯伯問了數間診所都只剩高端可以打，甚至有的診所不願說明。游淑慧質疑，施打疫苗是個人健康權，為什麼不能透明資訊，讓民眾有拒絕和選擇的權利？

游淑慧今（4）日在臉書提到，接獲一位近90歲的老伯伯打來辦公室陳情說道，他準備去打流感疫苗，但問了7、8間診所，結果得到的答覆都是只剩高端可以打，甚至有的診所電話中不願意講，表示要到現場才告知。

游淑慧直言，老伯伯要出門一趟並不方便，折騰半天還是沒有順利打到疫苗，心情很沮喪，因此打來詢問台北市是否只有高端疫苗可以打？而游淑慧辦公室同仁幫忙打電話給診所詢問，再問幾間也都只剩高端，就算有剩下一點國光的，也早都被預約完了，甚至還有診所口氣不佳的說有什麼就打什麼，政府公費的不能挑。游淑慧質疑，施打疫苗是個人健康權，為什麼不能透明資訊，讓民眾有拒絕和選擇的權利？