警犬三兄妹共參與過國慶大典、各國駐台辦事處國慶宴會、跨年晚會、萬金石馬拉松、貢寮海洋音樂祭等指標性大型活動。（新北市刑大提供）

為了讓退休警犬有好的生活，警犬隊將在收受領養申請書後進行書面審核，並舉辦見面會。（新北市刑大提供）

新北市刑警大隊警犬隊今年9月有3隻退役警犬開放領養，讓警犬在維護治安任務結束後，能在溫暖的家庭過上退休生活，接受遞交申請表延長至112年10月8日止，歡迎愛犬家庭踴躍報名申請。

新北刑大指出，退役的警犬QUINTON、QUIANA及QUILL為三兄妹，均為拉不拉多犬，自2016年起接受警犬訓練，隔年以世界大學運動會為出道舞台，正式開始協助執行各項維安及毒品查緝工作。

新北刑大表示，7年來警犬三兄妹共參與過國慶大典、各國駐台辦事處國慶宴會、跨年晚會、萬金石馬拉松、貢寮海洋音樂祭等指標性大型活動，拉不拉多犬具智商高、個性溫和、活潑、穩定等特質，非常適合做為一般家庭寵物伴侶。

警犬隊長馬清基表示，退役犬領養人須年滿20歲，且家庭成員均需同意領養。考量市區公寓大廈環境，期盼領養人能提供退役犬足夠的活動空間，並能夠定期出門活動，舒展筋骨，因此家中要有足夠空間或鄰近公園綠地，可供大型犬隻活動。

馬清基指出，為保護退役犬安全，領養者的家庭成員，需無前科素行且無不良習慣及嗜好，亦不能有違反動物保護法紀錄等要求，只要具備上述這些必要條件，就有機會成為退役毛警官的家人。

馬清基說，本次退役的3隻拉不拉多犬，服從性很高，都非常乖巧，好動卻不頑皮，適合需要狗狗陪伴的家庭，且依過往經驗，大多數退役犬很快就能習慣新的主人與家庭。

為了讓退休警犬有好的生活，警犬隊將在收受領養申請書後進行書面審核，並舉辦見面會，透過領犬員與申請者的深入對談後再篩選出適合條件的申請者，並親自前往申請人家庭評估環境，以決定最終領養人。

初步符合條件之申請人亦會受邀至警犬隊與QUINTON等3犬進行互動，確認可完成獨自帶狗散步以及其他肢體接觸等活動，才能正式簽訂合約帶回領養，警犬隊會派員定期訪視追蹤，確保退休警犬的生活無虞。領養申請截至日已延長至10月8號，申請表單可在新北市警犬隊臉書或刑警大隊官方網站訊息公告下載。