小三通金門往返五通、石井航線5日全天候停航，6日另視颱風動態再行公告。(于家麒攝)

中颱「小犬」來勢洶洶，今(4)日中午12時的中心位置約在鵝鑾鼻的東方約230公里之海面上，正以每小時10公里的速度向西進行；雖離金門還有一段距離，但受外圍環流影響，海空交通已陸續停擺，台金空運今天下午已有部分航班取消；金廈、金泉小三通航線明(5)日則全天候停航，請搭乘旅客留意各航班資訊，以免白跑一趟。

金門縣港務處於今天上午宣布，因受「小犬」颱風影響，經與陸方協商，明(5)日金門往返五通、石井航線全天候停航，6日船班資訊另視颱風動態再行公告。

至於空中交通方面，今日下午立榮航空B78891-16：15台南-金門，B78892-17：50金門-台南、B78921-14：45、B78927-17：30高雄-金門，B78922-16：25、B78928-19：15金門-高雄；華信航空AE307-13：30、AE309-17：15高雄-金門，AE308-15：10、AE310-19：00金門-高雄，上列之航班均已取消，航空公司將視天候狀況隨時調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多利用航空公司網站或APP查詢最新航班資訊。