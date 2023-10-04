泰國曼谷3日驚傳槍擊案！一名曼谷知名私立國際學校Essence school的14歲青少年在大型購物中心「暹羅百麗宮百貨」（Siam Paragon）持槍掃射，導致2死5傷。當時一名南韓正妹YouTuber事發當時正在商場內一間餐廳邊吃飯邊直播，剛好直播民眾逃離畫面，旅居當地藝人胡佩蓮在社群報平安慶幸躲過一劫。

胡佩蓮目前定居泰國，對於秦國曼谷隨機殺人事件，讓不少朋友憂心她的狀況，她也在臉書報平安表示「昨天我泰文課下課之後有去暹羅百麗宮的美食廣場買食物，但是四點之前已經回到家了！而這件事情發生是大概4:20左右的事情，我的寶貝是大概五點半左右回到家，我們都很平安！」

她認為這次的偶發事件，因肇事者很年輕（14歲），所以學校也很貼心的發簡訊來，希望家長要多關心孩子們的情緒問題，有事可以多跟學校做溝通，這個年齡層的孩子真的需要多關注！

對此，曼谷私立國際學校Essence school也發布聲明指出，兇嫌確實是該校學生，校方除了向死傷者家屬表達慰問外，並全力配合警方調查，希望外界尊重未成年嫌疑犯與其家屬的隱私。據悉，距離「暹羅百麗宮百貨」步行僅7分鐘距離的Essence school，是當地一間知名的貴族學校，每學期的學費高達4000美元（約合新台幣12.9萬元）。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。