鈣質是人體健康所需的重要營養素，而小魚乾可說是補鈣神物，中山醫學大學附設醫院牙醫師劉馥萱就指出，它不僅鈣質比牛奶高出20倍，還富含多種營養素，有助肌肉、神經、血管健康。然而，她也提醒，小魚乾的鈉含量和膽固醇較高，不宜過量食用；除此，營養師提到，雖每100公克的小魚干鈣質含量高達2213毫克，但很多人卻忽略了，此份量要吃到「一碗公」才能達到，實際上根本難以吃完。

劉馥萱在臉書專頁「愛跟長輩聊天的 劉馥萱牙醫師 台中南區中山醫牙科 假牙補牙口腔照護」發文表示，比起吃鈣片，其實透過原型食物補充更好，而小魚乾就是很好的補鈣選擇，她並分享下列4大好處：

1、富含鈣質：每100公克小魚乾大約含有2200毫克的鈣質，對骨頭和牙齒都很好。

2、富含鎂元素：能幫助體內神經、肌肉、血管健康，還能提高鈣質吸收率

3、含重要DHA：能幫助調節生理機能、讓應變力更靈活，對長輩也很重要。

4、提升免疫力：富含鋅，可以幫助維持免疫系統運作、抗衰老。

即便小魚乾有如此多好處，劉馥萱提醒，其鈉含量和膽固醇都比較高，建議在日常生活中點綴來吃，千萬不要過量攝取。

除此，營養師蔡宜庭也在曾在個人網站說明，根據衛生福利部建議，19歲以上的成人每日應攝取至少1000毫克的鈣質，而每100公克的小魚干鈣質含量高達2213毫克，看似很容易就達標，但很多人卻忽略了，100公克小魚干是一碗公的份量，以實際攝取層面來看，根本不容易達成。建議在挑選補鈣食物時可多加考量不同的層面，才不會顧此失彼。