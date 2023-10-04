嚴藝文（左起）、楊貴媚、鍾欣凌3人感情好。（羅永銘攝）

嚴藝文（左起）、楊貴媚、鍾欣凌。（羅永銘攝）

鍾欣凌與楊貴媚、嚴藝文主持的《老少女奇遇記》，雙料入圍第58屆金鐘獎「益智及實境節目獎」及「益智及實境節目主持人獎」，她與郭彥均主持的《超級總動員》也入圍兒童少年節目主持人獎，同時她還是21日的戲劇類頒獎典禮主持人。她今（4日）分享近況，表示正在忌口，所以在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》的劇組被限制只能吃早、中、晚三餐。

鍾欣凌日前透露體重為91公斤，現在努力維持不要變胖，「我在劇組被控制食物，只給我早餐、中餐、晚餐，有天黃姵嘉的助理還說我很可憐，工作人員只給我喝無糖綠」。下定決心戒宵夜的她，今無奈笑說調皮的二寶，深夜都會故意吵說肚子餓，要她煮魷魚羹米粉，「她吃一吃就會說吃不下，要我幫她吃」，直呼二寶一定是在惡整她。

之前就透露高血壓的鍾欣凌，今被關心身體近況，毫不保留的說：「血壓部分也跟體重一樣，偏高」，楊貴媚也笑說《老少女》3人就是主打3高，「高分貝、高年級、高血壓」。

楊貴媚去年以《阮3个》獲獎，今年再次以綜藝節目入圍，加上她這次擔任製作人，對於主持人、節目雙料入圍相當開心也很緊張，今被問到是否會連莊？她謙虛搖頭，認為其他組主持人都很強，但也表示對於主持搭檔鍾欣凌、嚴藝文相當有信心。

鍾欣凌將連2日出席金鐘獎，她表示第一天會用開心、遊玩的心情去，至於隔天的主持壓力？她說，就是盡量將自己的講稿處理好，其他部分都交給金鐘團隊，「每次跟他們開會，緊張感都會少一點，他們很值得信任」。