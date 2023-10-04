哈爾濱市為救房市9月組團跨逾2000公里到南京推銷，結果成交量為零；房企們表示，並未期望3天內能夠賣出大量房子，但房市不振的問題不能僅依賴國家解決，這是突破困境的一種新嘗試。

據上海易居房地產研究院在今年6月發布的「百城住宅庫存報告」，哈爾濱新建商品住宅的存銷比達到45.3，這意味著在不新建住房的情況下，將現有商品住宅賣出去還需要約46個月，去庫存壓力大。

中國新聞周刊今天報導，黑龍江省住建廳等10個部門近期聯合制定促進商品房省外消費實施方案，盼吸引更多外省居民前往旅居避暑和投資置業。哈爾濱市住建局8月提議往南方推介，後來首站選擇2100公里外的南京。

自9月9日到9月11日，3天內有13家房企參與活動，帶來了21個房地產項目和近5000套房源，房企銷售們反覆提到「夏住哈爾濱」、「清涼地產」等賣點，強調哈爾濱是一個適宜旅居避暑的城市。

而且房企給出相當的購房優惠，例如提供送裝潢、清潔服務、送成交客戶往返機票的活動，有的項目喊出特惠折扣貸款9.2折、全款9折、成交送人民幣2萬6666元（約新台幣11萬7千元）的家電禮。

不過，雖然南京市民認為哈爾濱的房子相對便宜，但幾乎沒有人表現出強烈的購買意願，活動結束後房地產商統計成交數據，其實不難統計，因為成交為零。

一家哈爾濱房企負責人說得很坦白，顯然，整個房地產行業都在過冬。

隨經濟不振，中國二三線房地產去庫存壓力大，哈爾濱市賣房團跨2100公里到南京，但無成交，對此參與活動的地產營銷表示，說白了，面對困局自己不想辦法，光等國家想辦法，肯定不行，這次就是一個不錯的嘗試，最重要的是，大家看到了一種新的可能性。

上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進認為，在哈爾濱乃至整個東北房地產市場的表現不算特別好的情況下，哈爾濱開始把房子賣到南方去，是在尋找一個突破口，直白一點來說，就是要搶客戶。

不過，哈爾濱房企也坦言，房子要能賣出去，還要有很多配套措施。

一位張姓房企說，物業服務要跟上，客戶可能一年就來兩次，夏天一次冬天一次，剩下的時間物業公司要做好服務，此外交通也需要便捷，無論是飛機、高鐵還是自駕，都要相對方便能到達。

另一位吳姓房企也說，度假房這部份三亞做得很好，例如網路可以按天計費，水煤電可以說開就開、說停就停，完全是按照旅遊度假城市來設計和打造；哈爾濱需要向三亞借鏡更多的經驗。

更重要的是，哈爾濱在許多南方城市居民的眼中仍是面目模糊，在南京房產推介會的現場，有房企發現，市民更感興趣的不是哈爾濱房企帶來的項目，而是哈爾濱到底是座怎樣的城市。