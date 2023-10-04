交通部長王國材研究台68線接竹東東峰路新闢工程規畫。（邱立雅攝）

台68線終點止於竹東大橋、上坪溪兩側區域，每逢假日交通必打結大塞車。（邱立雅攝）

立法院交通委員會邀請交通部長王國材新竹地區交通建設考察，首站到竹東下公館，針對台68線接東峰路新闢工程會勘，其中縣府規畫的主線眾人均有共識，唯獨往五峰方向支線仍有爭議。王國材當場允諾將提供經費82％共17億的補助，並指示縣府支線細部計畫可申請生活圈經費補助，至於雙向匝道則請縣府與公路總局討論後，由公總負責。

台68線銜接竹東東峰路的新闢工程方案中，工程主線預計由竹東大橋東側沿上坪溪右岸另闢平面道路及高架，接到122縣道及通往北埔的竹39線路口，全長2.935公里，高架段2處，長度145公尺及285公尺。另建往五峰方向的支線延伸線，利用既有堤後道路拓改善，往南至軟橋與122線銜接，全長1.35公里，高架處1段，長度120公尺。

不過地方民代陳情，希望延伸線能進入軟橋社區22.5公里，分散車流，主線也要延伸到122線道，避免產生塞車節點。

立委王婉諭也指出，台68線接竹東東峰路新闢工程延伸的主線和支線固然非常重要。但上下台68線終點塞車問題也該重視，應規畫台68線雙側包括竹東、橫山的雙向匝道工程，解決塞車困境。

王國材表示理解新闢工程對竹東、橫山、五峰等地交通和觀光的重要性，承諾當新闢工程案主線環評及後續計畫同通過後，可以用交通部生活圈經費，依縣市財力補助新竹縣政府，以減輕地方負擔，支線段則期待地方能盡快凝聚共識。至於王婉諭提出的雙側、雙向匝道，會再請公總與縣府討論，確定後工程由公總負責。

立委邱顯智表示，台68交通工程由中央地方共同來支持，目的是讓每個用路人都能行車平安，減少擁擠跟交通事故，由於支線部分仍有爭議，針對徵收、拆遷問題，也請縣府繼續辦理說明會，讓大家凝聚共識。

立委林思銘則表示，紓解台68壅塞計畫已延宕20年之久，希望趕快定案，目前主線規化取得初步共識，主線與延伸線經費合計21億，交通部允諾82％補助約可達17億，希望工程盡速完工。