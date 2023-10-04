民進黨總統參選人賴清德昨（3）日受邀參加中山大學青年講座，期間被學生問到，要如何解決腐敗貪污問題時，他反問對方「哪一個具體事件？」相關新聞引發了網友熱議，有人更砲轟，賴「說這種話就真的是在賴皮了」。

有1名女學生昨在講座發言指出，絕對的權力造成絕對的腐化，她問賴清德，對於民進黨諸多貪污弊案事件，有何解決之道？對此，賴清德反問，那一個具體事件？印象最深的是哪一起案件？該生一時沒回答，現場其他學生則提「台南光電、疫苗採購、雞蛋」。之後賴強調不會辯駁，因為許多案子已經進入司法程序，他並要學生先了解，這些案子是否有具體事證。

賴清德在講座上反問學生的相關新聞經轉傳至入口網站《Yahoo》後，大批網友留言表示，「疫苗價格根本太高，怎麼不敢查」、「賴清德說這種話就真的是在賴皮了」、「蔡的話是空心話一堆、有講跟沒講一樣，賴則是講了直接讓你黑人問號」、「學生質疑還要有具體事證？國人都錯了嗎」、「標準政客嘴臉」、「賴的回答就是需要政黨輪替的證明」、「又來了，民進黨就只會反質詢」。