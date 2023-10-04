《我的女神室友斗娜》正式海報。（Netflix提供）

韓國女團miss A出身的秀智主演新劇《我的女神室友斗娜》今（4）日釋出正式預告與正式海報，帶領觀眾一睹前偶像和大學生萌芽的戀情，本身也曾是人氣偶像的她，在劇中飾演引退的KPOP偶像「斗娜」，堪稱斗娜的完美化身，與梁世宗飾演單純無害的大學生將會擦出怎樣的火花令人期待。

該劇改編自人氣網路漫畫《愛上姐姐的理由》，描述大學生李元峻（梁世宗飾）原本過著平凡的生活，完全沒想到引退的女偶像斗娜（秀智飾）會成為他的室友，在他的人生中激起幸福的漣漪，找來《羅曼史是別冊附錄》、《愛的迫降》的導演李正孝執導，他說：「漫畫原著寫實地描寫了關係之中的尷尬感，而在劇中，我希望能讓觀眾想起自己20幾歲時同樣羞澀笨拙的樣子，然後會心一笑。」

秀智完美詮釋「斗娜」的迷人風采。在外表上，她白皙的皮膚、亮麗的黑髮，配上招牌電眼，幾乎是斗娜的翻版，和漫畫原著中的形象幾乎沒有差距，導演說：「除了秀智，還有誰能演斗娜呢？」秀智在形容自己的角色時說：「斗娜個性直來直往，一副大喇喇的樣子，但內心其實受過很多傷。她看起來像伸出利爪的貓，但事實上她是隻像小狗般黏人的貓。」

劇中斗娜為何選在事業如日中天之際退出歌壇，依舊是個謎。預告中可以瞥見她曾歷經風霜，數度情緒潰堤，留給觀眾許多尚待解答的疑問。《我的女神室友斗娜》將於10月20日Netflix獨家首播。