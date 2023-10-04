小犬颱風來勢洶洶，台北市副市長李四川今(4)日早上前往基泰大直事故現場，視察拆除作業現場防颱整備情形；李四川表示，目前基泰大直已將事發基地周邊受損的側溝修復，並調派10台抽水機到場待命，同時也用沙包將拆除受損民宅所殘餘的廢土堆圍住，以防泥水流出堵塞側溝。

李四川表示，雖然小犬颱風的颱風警報沒有涵蓋台北市，颱風在台北所帶來的雨量也不小，稍早看了基地裡面，原本有損壞的側溝也都已修復，同時基泰也布設10台抽水機，水利處另有預備的抽水機在現場待命。

他說，旁邊受損民宅拆除後所剩下的廢土因堆積較高，四周也會堆起沙包阻止泥水流進側溝導致堵塞，鐵皮圍籬也做加固，希望颱風過境的時候，降雨能夠順利地排出，不讓基地出現淹水的問題。

李四川也向台北市民呼籲，雖然本次颱風的警報區雖未涵蓋台北市，但雨量還是相當大，所以還呼籲所有台北市民，原則上若無必要，這幾天不要到山上、溪流活動，至於低窪地區部分可能發生大雨積淹水的情況，需及早做好防颱準備。