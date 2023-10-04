雲林縣口湖鄉「成龍溼地流動藝術饗宴」，將結合特技、武術等活動。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉「2023成龍溼地流動藝術饗宴」將於本月14日登場，為扣合溼地「生態保育、藝文扎根」理念，今年活動以「希望與重生」為主題，4日在溼地高腳屋舉辦記者會，主視覺設計以溼地的夕陽元素作為焦點，讓落日餘暉的橙色，為溼地生態注入活力與溫暖。

農業部林業及自然保育署（原農委會林務局）10餘年前以「生態休耕」方式，在口湖鄉廢耕地營造成龍溼地，讓成龍村成為雲林縣代表性藝術村，也是台灣西南沿海重要的溼地生態熱點。2020年雲林縣政府啟動「成龍溼地流動藝術饗宴」，今年將於10月14日擴大辦理。

雲林縣長張麗善表示，成龍溼地與其他溼地最大的不同，在於溼地與村落居民共生共存、休戚與共，居民守護自己居住的溼地，由下而上的影響民間團體、地方政府與中央機構，現在則朝向生態保育、藝文扎根、向海洋學習的示範基地前進。

張麗善說，成龍溼地於2010年起舉辦「國際環境藝術節」，延續至今的「流動藝術饗宴」，以環境藝術為核心，駐地藝術家與當地居民合作，藉由就地取材、在地參與、共同創作的裝置藝術創作過程，引領社會大眾關注溼地與人的環境議題，成為國內自然生態結合環境藝術季的標竿村落。

縣文觀處處長陳璧君指出，今年的水上舞台，以夕陽倒影及武棍水花交錯，展現壯闊畫面，本次演出團隊除太日樂集，另加入森森不息街頭劇場、鳳武薪傳西螺鳳山館、樂果天真實驗樂團附設歌謠班等團隊，融入特技、武術及合唱，將讓民眾在視覺、聽覺上有不同以往的體驗。