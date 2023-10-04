泰國高級警官說，涉嫌在曼谷暹羅百麗宮商場開槍造成數人死傷的14歲少年，是用一把改裝過的手槍行兇。警方透露，這位落網的少年一直在接受心理治療，但他選擇不服藥。

位於曼谷市中心的暹羅百麗宮商場（Siam Paragon）在下午約4時左右的人潮高峰時段，突然傳出數次槍聲，引發人群混亂和恐慌，數以百計的人倉皇逃出商場，湧到人來人往的街道上。這起令人震驚的槍擊事件，造成2名外國人死亡，其中1名死者為中國女性，另1名則為緬甸女性。

據《路透》報導，泰國警察中將薩蘭4日說，這把槍原本只能發射空包彈，少年把它改裝過，使它能發射實彈。

泰國警察總長托薩（Torsak Sukwimon）在電視採訪中說，「能夠活捉一名槍擊者是不常見的。這起案件對我們來說是一個重要的案例研究。」托薩說，「為了讓少年平靜下來，我率先跟他說話，因為他很害怕，他似乎有幻覺，好像有人正在跟他說話。他說聽到叫他開槍的聲音。」

調查人員目前正調查少年的背景，並計畫與少年的朋友瞭解其精神狀況。據悉，他們都是線上遊戲玩家。

泰國經濟師擔心，這起槍擊事件，可能對泰國旅遊業復甦造成衝擊。曼谷開泰銀行研究中心（Kasikorn Research Centre）首席經濟師布林告訴媒體，「這起槍擊將打擊遊客的信心」，並「增加泰國脆弱經濟復甦的下行風險」。他說，泰國政府一定要全力恢復遊客的信心。

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