弘光科大學生唐莉蓮（左二）參加「2023 年新南威爾斯大都會烹飪大賽」獲得銀牌。（弘光科大提供）

弘光科大學生唐莉蓮（中）參加澳洲EHI餐飲觀光學院比賽拿到銅牌及豐厚獎金。（弘光科大提供）

弘光科大學生柯亭宇在澳洲雪梨Black Star Pastry知名連鎖甜點店實習。（弘光科大提供）

弘光科大餐旅管理系15名學生參加「台澳雙證計畫」，到澳洲知名餐飲觀光學院 Evolution Hospitality Institute (EHI)研習，實習單位過半願留用弘光實習生。其中學生唐莉蓮抽空參加「新南威爾斯大都會烹飪大賽」奪下銀牌，有學生1周工作4天收入1萬5750元，收獲滿滿。

國際長田其虎表示，「台澳雙證計畫」是教育部的台澳合作試辦技術教育課程計畫，15名學生去年12月開始到EHI研習上課及實習1年，參加計畫學生須通過澳洲證照考試，畢業時可以擁有澳洲證照及我國大學畢業證書「雙證」，具備國際就業移動力，實習單位由學院媒合飯店、知名餐廳、連鎖烘焙坊等，學生唐莉蓮、柯亭宇等人表現優異，有過半實習單位表達願意留用弘光實習生。

來自印尼唐莉蓮說，她在EHI學院及曾獲評為全球最佳飯店的實習單位Capella Hotel學到很多專業技術，參與飯店旗下新餐廳Brasserie 1930籌備到開幕，餐廳剛開幕2月就得到澳洲美食指南肯定，廚師很熱情地教導新技術，她把這些技法運用在比賽上，很開心又很意外能拿到兩項好成績，「2023 年新南威爾斯大都會烹飪大賽」則是她第一次參加校外大型比賽。

剛升上大四的柯亭宇 則是於今年4月，開始到以草莓西瓜蛋糕聞名的雪梨Black Star Pastry連鎖甜點店實習，她說，到不同組別工作面對不同挑戰，發現自己有很大的可塑性，也有解鎖不同工作項目的成就感，配合課程及作息一周實習工作3至4天，雙周領薪約3萬元，收入不錯，參加這個計畫，讓她對於海外工作有更進一步的認識。