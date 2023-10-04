美國聯邦眾議院議長麥卡錫今天遭罷免下台，或許意味眾院在援助烏克蘭立場上將改弦易轍。一些可能接替這個職位的人選中，有人強烈支持援助烏克蘭，也有人堅決反對。

美國眾議院首次投票罷免議長，今天有8名與麥卡錫同黨的共和黨議員和208名民主黨議員投贊成票，讓罷免案過關。

路透社報導，罷免麥卡錫的投票，是在眾院通過臨時開支法案以防止政府關門後3天舉行。這項法案不包括為烏克蘭提供新資金，凸顯他的黨團一些成員不願金援烏克蘭。

「共同捍衛民主組織」（Defending Democracy Together）的「共和黨人支持烏克蘭」（Republicans for Ukraine）計畫，針對一些可能的議長候選人過去對烏克蘭的支持程度打分數。

評分從A到F，顯示先前對法案的支持或反對，也可能代表個別議員若成為議長時，將援烏法案交付表決的可能性。

眾議院共和黨黨鞭艾默（Tom Emmer）獲得最高分A，長期被看好接替麥卡錫的眾院共和黨第2號人物史卡利塞（Steve Scalise）則獲得B。

提出罷免案的眾議員蓋茨（Matt Gaetz）曾說他會支持史卡利塞。

蓋茨、眾議院司法委員會主席喬登（Jim Jordan）和強硬派新星眾議員唐納茲（Byron Donalds）則都獲得最低分F。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1121004