小犬颱風中心目前位在鵝鑾鼻東方海面向西移動，全台風雨越晚越明顯，氣象達人彭啟明表示，明天嘉義縣市、南高屏、台東（含綠島、蘭嶼）6縣市很有可能達到停班停課標準。此外澎湖及台中、彰化沿海風力強勁，有機會達標，至於北部位於暴風圈邊緣，內陸風力相對較小，放假機會沒那麼高。

彭啟明今中午在節目「Yahoo!TV直播」指出，明天上午的風力將比現在更強，台東、綠島、蘭嶼風速將非常強勁，符合停班課標準，嘉義縣市、台南、高雄、屏東風力非常接近放假標準，很可能停班課。另外澎湖要持續注意大風，台中、彰化沿海也是風力較大，有機會達到停班停課標準，不過內陸會減弱許多。

彭啟明說，北部地區沿海風力雖大，不過北部位在暴風圈邊緣，停班停課機會沒那高，以南部放假為主。降雨方面，明天花蓮、宜蘭、台東、高雄、屏東注意大量降雨，北部累積雨量相對少，但也是有感。

氣象署也表示，明天（5日）颱風來到台灣西南方近海，東半部地區及恆春半島降雨持續、雨勢較大，有局部豪雨或大豪雨以上降雨機率，北部、南部地區及中部山區有局部大雨或豪雨機率，其他地區局部短暫陣雨。周五、六（6、7日）颱風逐漸遠離，但仍受其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，東北部地區有局部大雨發生，其他地區有陣雨。