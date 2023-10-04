牙買加教育部長今天表示，超過60名小學生因食用一種強效的彩虹大麻軟糖，導致嘔吐、產生幻覺而住院治療。

路透社報導，教育部長威廉斯（Fayval Williams）今天在前身為推特（Twitter）的社群平台X上表示：「我有信心，我們將一起強化安全保障制度，打擊那些向兒童販售含大麻成分產品的無良行為。」

她還提到她與奧佐里奧斯小學（Ocho Rios Primary School）家長和相關人士在這種「最令人遺憾」的情況下見面。

威廉斯昨晚分享了一張她表示已向教育部呈報的照片，內容顯示一包色彩繽紛的「全效彩虹酸扁帶軟糖」，每條軟糖含有100毫克的四氫大麻酚（THC），就算是曾經使用過的成年人，這都已經算是相當高的劑量。

她表示，醫院已幫一些學童打點滴，讓他們加快復元。威廉斯表示：「一個小男孩說他只吃了一條…這產品的效果就是這麼強。」

牙買加於2015年將出於宗教、藥用與科學目的持有最多57公克大麻的行為合法化，並為該國合法醫藥用大麻產業成立發照許可機構。

牙買加廣播電台（Radio Jamaica）報導，「牙買加大麻種植者和生產者協會」（Ganja Growers and Producers Association of Jamaica）建議推展一項公共教育計畫，要讓成年人負責任地吸食大麻，也要防止孩童使用大麻，並推行更多相關包裝法規。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1121004

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