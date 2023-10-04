行政院副院長鄭文燦表示，中央的目標是希望能夠減少房地產攀升的誘因，實現可負擔的住宅、房價及房租。(中時新聞網攝)

台灣房地產業者經歷景氣循環，政策推動淬鍊延續至今，打造出深厚的實力與文化，而第二屆旺旺中時房產金牌獎頒獎以最公正的方式，嚴選出最優質的業者，更深獲中央肯定。

行政院副院長鄭文燦表示，旺旺中時房產金牌獎頒獎是鼓勵優良的房地產各產業，這幾年政府的不動產政策，是慢慢朝向去投機化、去槓桿化，中央的目標是希望能夠減少房地產攀升的誘因，實現可負擔的住宅、房價及房租。

內政部長林右昌認為，中國時報非常用心，頒發的獎項包含永續發展精湛獎、服務品質、施工品質等等，而這些正是目前內政部重視的方向，接下來在建築營造業，就有2050淨零碳排的路徑及目標。

旺旺中時媒體集團中國時報社長黃樹德指出，房地產面臨了很多挑戰，但最黑暗的時候也是最光明的時候，相信產官學攜手共同努力，政治傾聽業者的聲音，業者能夠幫政府解除一些困難，而媒體站在監督的角色，也可以讓雙方的意見趨於一致，讓我們這個社會更趨於平衡，這也是房產金牌獎的意義，希望透過媒體的力量，在台灣打造一個優質的房地產市場。

旺旺中時媒體集團中國時報社長黃樹德指出，媒體站在監督的角色，可以讓雙方的意見趨於一致，讓我們這個社會更趨於平衡。(中時新聞網攝)

旺旺中時媒體集團中國時報副社長王儒哲表示，旺旺中時房產金牌獎在業界是非常受到推崇的，中時以公平、公正、公開的方式，評選出年度最佳房地產相關業者，讓消費大眾不論是自用住宅或是投資，都能夠有絕佳的選擇。

旺旺中時房產金牌獎的獎項分為「建設、房仲、代銷」3大行業，建設類獎項有「施工品質」、「品牌人氣」、「產品規劃」、「永續發展」、「信譽品牌」、「新銳品牌」、「智慧建築」、「全齡住宅」8大獎項；房仲類則為「永續指標」、「科技創新」、「服務品質」、「銷售人氣」、「行銷策略」、「榮譽品牌」、「社會責任」、「銷售楷模」8大獎項；代銷類分為「年度績效」、「代銷品牌」、「顧客信賴」、「服務品質」、「行銷策略」5大獎項。

透過旺旺中時房產金牌獎的舉辦，除了能夠撼動業界之外，更能替民眾打造出優質的房地產業環境，也成為民眾買房的最佳指標。