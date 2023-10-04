鑑於日前杜蘇芮、海葵颱風接連侵襲金門時，因瞬間暴雨造成地區多處低窪區淹水情況，為嚴防小犬颱風帶來雨勢，縣長陳福海特別召開會議，要求工務、建設、環保部門要及早針對極端氣候造成的影響作出更縝密的因應措施；秘書長謝世傑也提出可參考台灣曾採用過的「忍者龜計畫」概念，全面強化清潔、疏通各鄉鎮的道路排水溝，確保排水功能正常，防止積、淹水事件再發生。

謝世傑說，他山之石，可以攻錯，所謂「忍者龜計畫」的意涵是指針對容易藏污納垢、造成堵塞的下水道、排水管溝定期且徹底的清理檢查，以確保其排水功能之正常。

工務處長黃儒新表示，縣內的主次要道路總長達204.08公里，再加上非屬市區道路的農產業道路則高達724.46公里。面對如此龐大的道路網絡，縣府除了強化主要管溝的清潔檢視，每年也補助各鄉鎮公所進行市區道路的管理維護工作，包括道路清潔、排水溝清淤以及植栽養護等。黃儒新說，今年度為了因應薪資與物價上漲，預算已從1600萬增加到1798萬，各鄉鎮若有緊急需求，縣府也會前往現地勘查後給予及時的協助。

黃儒新也指出，在管溝清潔的實際執行項目上，將依循防患未然以及「忍者龜計畫」的概念，即時調整市區道路管理維護的工作重點，以強化易淹水區與民眾息息相關的排水溝清淤工作為主，並全面檢視易全島管溝的排水妥善程度。

對於相關部門著手準備清淤排泥管溝暢通的計畫，謝世傑也請工務部門協助各鄉鎮公所及養護工程全面檢視轄區內的相關管溝，記錄排水溝的溝內寬度、深度及排水流向及排水妥善率，據以調整改善，避免淹水時影響鄉親的人身財產安全。

對於近期幾次的淹水情況，陳福海語重心長的表示，在極端氣候下，縣府團隊要面臨更多挑戰與重擔，每一次災害侵襲後的工作改善計畫一定要確實，在推動工作的同時，要把鄉親的需求與安全放在最優先的考量，盼各部門攜手同心、抓緊時間，做出讓鄉親有感的成果。