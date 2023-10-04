〈讓我歡喜讓我憂〉原唱周華健、作曲飛鳥涼、作詞李宗盛 東京世紀合體。（相信音樂提供）

李宗盛邀〈飄洋過海來看你〉編曲家南部昌江同台相聚。（相信音樂提供）

李宗盛邀〈飄洋過海來看你〉編曲家南部昌江同台相聚。（相信音樂提供）

樂壇教父李宗盛昨（3日）登上日本武道館開唱，是《有歌之年》巡迴演唱會第44場，也是李宗盛首度來到東京開唱，除了邀請〈飄洋過海來看你〉編曲者南部昌江同台演出，他更請到〈讓我歡喜讓我憂〉原唱周華健、作曲者飛鳥涼三人一同合唱，世紀合體的珍貴畫面，讓現場充滿歡笑與感動。

李宗盛透露讓他從寫歌者到開啟演唱者的身份，正是周華健的一句話，李宗盛說：「在好久以前他問我要不要上台唱唱，所以就促成第一次『周李二人傳』演出，老實講是周華健開啟我做為演唱人的身份，所以我今要唱這個歌感謝他，也是我們之間另一個緣份，人總是要時常想當初幫助我的人。」說完兩人合唱〈讓我歡喜讓我憂〉，將現場氣氛炒得火熱。

〈讓我歡喜讓我憂〉唱到一半時，原作者和日語版原唱飛鳥涼接著出場，3人同台演繹，再度掀起一波高潮，李宗盛說：「我等了30幾年的時刻，見證了音樂的魔力，讓不同地方的人，能夠溝通讓彼此有感應。」同樣也等了32年的飛鳥涼，興奮地表示：「謝謝李宗盛和周華健翻唱了，我真的覺得這是一件很榮幸的事情。透過華語歌壇最偉大的音樂人的手，重新譜寫出這麼好的歌詞，誕生出這麼棒的音樂；透過這首歌一瞬間就讓所有語言不同的人都融為一體。我想這就是音樂的魔力，我也希望它（音樂）一直是這樣。」他們以音樂會友，彼此惺惺相惜，一席話感動全場。

周華健也帶來李宗盛寫給他的〈你們〉，他說：「宗盛大哥音樂上的才華有獨道的一面，但大家漏了很重要的地方，他工作的尊重和投入，甚至為我寫了一首歌，其實這才是他真正的心聲，當然也是我的心聲，獻給在座每一位，沒有你們我們無法站在這台上。」

李宗盛《有歌之年》演唱會走訪蘇州、紹興、合肥、鎮江、呼和浩特、台北、高雄、康乃狄克、溫哥華、倫敦、巴黎、上海、北京、接著飄洋過海橫跨南半球，墨爾本、雪梨、奧克蘭，東京等35個城市44場，即時是平日上班日，也吸引滿場歌迷依約前來聆聽。

一開場，李宗盛唱著自己首張個人專輯中的〈開場白〉、〈生命中的精靈〉、〈寂寞難耐〉，他說：「這些年你聽我的歌，終於有一個晚上齊聚一堂，把心裡的歌大聲唱出來！」他提及過去在紐約林肯中心、倫敦皇家亞伯特音樂廳指標性場館開唱時，和媽媽分享，媽媽都沒有反應，他說：「今天晚上母親已在天上，我在武道館，媽媽肯定點頭會說『兒子幹得好』，請容許我把今天演出獻給我的母親好嗎？」全場感動不已，並拍手回應。