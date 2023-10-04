彰化１名中年男子滯欠交通罰鍰、汽機車燃料使用費、健保費及高速公路通行費逾千件共28萬多元，遭移送法務部行政執行署彰化分署執行，並被拍賣其名下的1部美式重型機車，近日順利以26萬元拍出。彰化分署表示，拍賣金額雖仍不夠抵欠款，但至少展現出執行機關強力執行以實現國家債權的作為。

執行署彰化分署昨天舉辦「卦山法拍市集」動產及不動產聯合拍賣會，其中較受到注目的標的物是１部新車價約43萬元的山葉美式機車XV950，該款重機除外型拉風，還散發精緻的風格，整部車呈現出V型汽缸的霸氣與凸顯寬距後輪的沉穩感覺。

該部美式重型機車車主共滯欠222件《道路交通管理處罰條例》罰鍰計8萬餘元，另有汽機車燃料使用費、健保費及高速公路通行費未繳共有816件案件，約20萬元，總計積欠稅費28萬多元，因此遭移送彰化分署執行。

「歷盡千辛萬苦！」彰化分署表示，當初接獲該案後，該分署承辦股書記官展開相關追查，發現車主行蹤飄忽不定，歷經多次鍥而不捨的查緝撲空後，最終才尋獲該部美式機車，並查封進行變賣。

該部美式機車雖有幾近公升級的排氣量，卻有著極親民的座高，加上低座墊及低重心的設計，讓身高160公分的左右的成人男女都可輕鬆雙腳及地，加上平穩順暢的引擎特性，相當適合新手或講求騎車韻味的騎士，因此在拍賣會中引發熱烈競標，經過48次激烈競價，最終以26萬元拍出。

彰化分署指出，該部美式機車拍得的金額雖不夠抵車主欠下的稅費，但已有效大部分清理義務人滯納的金額，同時也展現公權力，提醒民眾不要消極面對滯欠的稅、費及罰鍰，執行機關將持續強力執行以實現國家債權，並建立民眾的法遵意識。