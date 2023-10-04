龍年後教育缺口擴大，新竹縣公立高中職供需失衡問題解決刻不容緩，陽明交大助理教授同時也是第2選區立委參選人曾聖凱與大新竹高中就學權益自救會家長們會面，他認為除了盤點竹北東區、竹東外五里新設國中小土地、預算與教師員額，並在過渡期聘任3年期專案教師，讓在地學生就學權益不受影響。

新竹縣市的應屆畢業生持續上升，從2018年的1萬1102人，增加到2023年的1萬1214人，曾聖凱表示，高中職的招生名額卻配合教育部整體減班的政策，反而從9563人減少到8629人，在竹縣學生人數持續增加的情況下，要求學校跟隨中央政策減班是非常不合理的，因此自救會提出了停止減班減額、增設新公立高中的訴求。

曾聖凱認為在竹北新設高中，除了盤點現階段員額及預算外，也需尋覓適合的土地。目前竹北計畫區跟高鐵計畫區內的校園用地幾乎用盡，必須另尋他地，這就顯示現有都市計畫對於入學生的估計跟實際人數是有誤差的。

依照都市計畫的評估，可預期新竹縣將受惠於新竹科學園區持續擴康，以及台灣知識經濟園區計畫以及園區3期計畫，將來還會有7萬人以上的人口移入。然而目前璞玉計畫只規畫了1間國中跟2間國小，園區3期規畫新增1所國小。曾聖凱認為新竹縣都會區學校不足問題應提前預估。

目前新竹縣14所總量管制的國中與國小，有13所位於竹北市。為了因應將來可能的人口增加，除了竹北新設高中以外，竹北東區與竹東外五里也應該立即盤點新設國中小的土地、預算與教師員額。

此外，新設學校需要時間籌備與施工，因此必然要面對數年教育量能不足的教育黑暗期。針對這時期的供需不足問題，曾聖凱建議教育部與縣政府應該聘任「3年期專案教師」，補足教師的員額，讓學生就學權益不受影響。