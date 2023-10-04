南韓團體BIGBANG前成員勝利今年初才服完刑，怎料才出獄沒多久，他再度遭踢爆本性不改，與女友在峇里島約完會後，隔日竟無縫銜接另一名B女約會，事後被發現，在與B女道歉後，又到夜店繼續狂歡，氣得B女將所有事情公開，怒批「他永遠不可能改變！」

根據《Dispatch》報導，勝利9月1日正式和女友交往，同月21日到峇里島進行5天4夜的約會，但在此之前他與過去有曖昧關係的B女重逢，而當時女友也在場，且女友也認識B女；但從那天起勝利和B女重新搭上線，當初兩人本就對彼此有好感，但因勝利爆出醜聞才斷聯，如今重逢後想起過往的時光，加上勝利聲稱已經與女友分手，B女才會答應一起到峇里島約會。

然而，當勝利和正牌女友9月21日至24日在峇里島的約會結束後，緊接著B女抵達當地，勝利直接複製貼上和女友的行程及住宿，讓B女住同樣的飯店、吃同樣的餐廳，而B女是在看到勝利女友的IG限動後才驚覺被騙，趕緊聯絡對方求證。

勝利女友坦言，收到B女訊息時相當震驚，更透露自己幫勝利在高爾夫球場拍的照片，勝利都對B女謊稱「是一起來工作的夥伴拍的」B女最後也跟勝利攤牌，勝利雖道歉，但卻照樣跑到夜店玩樂，讓她心死：「他不可能反省，永遠不會改變的！」