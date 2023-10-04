苗栗縣警局國慶連假暨國慶煙火交通管制措施，國1及國3等11處交流道延長4小時交管。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

國慶日4天連假即將到來，苗栗縣政府警察局因應台中市政府在中央公園舉辦2023年國慶煙火活動，主辦單位預估湧入50萬人潮，縣警局配合規劃分散車流量及實施交通疏導，原訂規劃國道1號三義、銅鑼、苗栗、頭屋、頭份及國道3號苑裡、通霄、後龍、大山、竹南、西濱等11處交流道交管時段，至當天10日20時，因應國慶煙火活動延長4小時至24時止，且視車流紓解狀況機動延長或縮短管制時間，並與高公局交控中心保持密切聯繫，彈性調整匝道儀控秒數，以維道路順暢。

苗栗縣警局針對國慶4天連假，配合高公局實施國道高承載及匝道封閉管制措施，重點交通管制及疏導措施如下：

一、國道實施高乘載及匝道封閉管制：10月7日6時至12時，國1頭份及國3香山交流道南向入口匝道實施高乘載管制，另外10月9日及10日，每日12時至21時封閉台61線匯入國道3號西濱交流道北上入口匝道，建議用路人可

續行台61線北上，或提前匯出台61線竹南匝道，右轉台1己線左轉進入國道3號竹南交流道續行北上。

二、經縣警局與公路局車流監測統計，連續假期首日8時至12時，台61線南下崎頂至大山腳路段都湧現車流，應是國道實施高乘載管制影響，已規劃該路段12處平面交岔路口，行車管制號誌遞亮式優化時制，增加總週期80秒，以利主線南下車流續進，另外特別提醒用路人，因應台61線觀海大橋路段施工，道路縮減為單一車道，間接影響行車速度，提供用路人改道路線，可由台61線左轉台1己線，右轉台13甲線銜接台1線，再由台61線白沙屯匝道匯回主線續行南下。

縣警局並應台中市政府在中央公園舉辦2023年國慶煙火活動，時間為10月10日20時開始施放36分鐘，主辦單位預估會湧入50萬人潮，縣警局同步規劃相關交通疏導措施如下，

一、 派員在台13線苗栗縣三義鄉與后里區交界處，以及台1線144公里處苗栗縣苑裡鎮與大甲區交界處觀察交通狀況，倘湧現車流量應即啟動交通疏導作為。

二、 原訂規劃國道1號三義、銅鑼、苗栗、頭屋、頭份及國道3號苑裡、通霄、後龍、大山、竹南、西濱等11處交流道交管時段至當10日20時，因應國慶煙火活動延長4小時至同日24時止，且視車流紓解狀況機動延長或縮短管制時間，並與高公局交控中心保持密切聯繫，彈性調整匝道儀控秒數，以維道路順暢。