「小犬」發威！北市松山路樹「攔腰斷裂」砸毀多輛機車。(警方提供)

中度颱風「小犬」來襲，今上午8時暴風圈已登陸台灣，全台各地風雨增強，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣接連宣布今晚停班停課，而今（4）日上午台北市松山區新東、延壽街口一棵路樹疑似不敵強風「攔腰斷裂」，倒塌砸毀多量停放在路邊的機車。警方獲報後立即通報公園路燈管理處移除，並派員在場管制往來車輛，所幸當時並無人車經過，詳細事發原因仍待進一步調查。

「小犬」發威！北市松山路樹「攔腰斷裂」砸毀多輛機車。(警方提供)

據了解，松山分局三民派出所上午10時許獲報，新東街與延壽街路口發現路樹倒塌意外，警方立即通知公園路燈管理處移除，並在現場管制往來車輛，避免發生危險，以最快的速度恢復道路暢通。

松山分局表示，小犬颱風來勢洶洶，分局將持續關注並迅速處理各種災情，全力投入防災工作，確保民眾的安全。同時提醒民眾，在颱風侵襲期間，行駛於道路上應注意車前狀況，如發現有道路坍方、路樹倒塌或土石流等災情，切勿勉強通過。