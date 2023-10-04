鐵道博物館上周於文博會期間「微開箱」，吸引10萬民眾進場，但前籌備處主任洪致文昨日卻投書媒體，指交通部與鐵道局無視文資保存，想要割地進行商業開發，引發立委關切，上午遭文化部否認。交通部回應，沒有土地出售規劃，而是容積轉移，外界可能有所誤會。

洪致文3日投書媒體批評，全區搶救保存下來的台北機廠，轉型成鐵道博物館的過程時，卻從來沒有停止過被割肉的商業開發陰影，該塊地被列入台鐵公司化的償債基金，交通部與鐵道局無視鐵道博物館近年的努力，不斷地要求文化部必須割地，割掉典藏庫房、西側車站，甚至軌道區給他們商業開發。

交通部鐵道局表示，台北機廠經文化部指定全區為國定古蹟，並規劃於116年與交通部共同成立行政法人，鐵道局作為未來土地管理機關，充分尊重並期待攜手合作，共思開創鐵道博物館園區新局，發揮最大效益，並無出售土地規劃。

對於文化部就全區現地的規劃使用及商業營運，如有需新增建築容積需求，鐵道局表示將配合留設，以創造雙贏。

鐵道局強調，將於113年1月1日起成立「台鐵局撥入資產及債務管理基金」，並承接台鐵償債資產（包含台北機廠），進行有效使用收益，以達成償債任務。

鐵道局指出，為創造多元活化開發及處分方式，提升資產收益，規劃修正國營台灣鐵路股份有限公司設置條例第10條規定，排除償債基金資產的活化處分限制。另比照文化資產保存法第41條規定，得辦理古蹟土地的容積移轉，以期透過地方政府容積銀行機制，維護土地開發權益。