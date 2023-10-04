前男子團體「可米小子」創始成員張耀文，當年最後雖未踏入演藝圈，但轉投科技業做得同樣有聲有色，不料在擔任華碩系統事業群策略採購一處策略採購部副理期間，收受廠商回扣達40萬5511美元（約1314萬台幣），日前遭士林地方法院依背信罪處2年6個月徒刑。

裁判書指出，2016年底，張耀文獲悉華碩公司有意採購Giesecke & Devrient Asia Pte Ltd（下稱G&D）所代理之SIM卡，卻因故遲未與G&D簽定採購合約，於是想出讓大將公司取得G&D代理商資格並與華碩簽訂SIM卡採購合約，再藉機從中收取回扣的計畫

張耀文私下向大將負責人丙姓男子表示，可介紹G&D給他認識，以便讓大將接單，但須依其指示抬高產品之報價，並將銷售金額扣除進貨及管銷成本（約3％）後之獲利，交付給張作為回報，丙男因亟欲提高大將之知名度及營業額，且唯恐張利用其在業界之影響力對大將不利，因而同意。

大將在成為G&D代理商後，丙男分別於和信醫院、關渡捷運站、張耀文的桃園市住處內等地點，陸續將40萬5511美元換算為台幣、以每次10幾萬至100萬元不等現金之方式交付予張。

而後華碩於內部稽核時發現此事，士林地方法院於9月26日依背信罪，判處張耀文2年6個月有期徒刑、沒收未扣案之犯罪所得40萬5511美元。