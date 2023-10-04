2024年總統及立委大選的已經倒數100天，工鬥團體認為，參選人並未針對基層勞工低薪過勞，退休保障不足，以及全國消防安全、工安、職災及移工長照等攸關台灣基層人民生命安全的議題，卻沒有看到總統候選人積極提出完整政策。

新高市產業總工會理事長何政家表示，工鬥7大訴求的第一個，就是「低薪問題要解決」，台灣勞工的低薪問題，根本就已經嚴重到變成國安問題了，經濟成長根本沒甚麼回饋到勞工身上，明年基本工資月薪雖然會調到2萬7470元，但距離蔡英文總統夢想的年輕人起薪3萬元，還有一段差距，等於承諾確定要跳票。

雲林縣產業總工會理事洪温章強調，蔡英文總統2016年的競選政見，在工會權利的保障部分，與工鬥會面時承諾「降低工會組織門檻」，後續也在政見網站說明上任後將「要逐漸提高工會的涵蓋率，修改工會法減少不合時宜的限制，促進工會組織真正的自由化。」時至今日，卻根本是跳票。

新海瓦斯工會理事長黃文鴻則提到國定假日議題，在今年上半年包括民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量都有立委提案增加國定假日，包括民進黨王美惠等要求增加6天、國民黨廖婉汝等要求增加12天，凸顯國定假日被砍7天以後，台灣的長工時必須改變已經是朝野共同所關心。要求推動修法再重新增加7天國定假日，也希望各總統候選人都該回應。

工鬥團體呼籲，低薪問題要解決：基本工資3萬元、伙食津貼調至3600元、加班費率要提高；因應勞保改革設立基礎年金、新制退休金雇提高至12％、舊制退休金最高基數提至50；改善台灣年總工時過長問題，增加7天國定假日；消防員全面納入職安法保障，雇主工安過失致人於死應負刑責；政府全面規劃由機構聘僱看護移工，兼顧勞動條件與長照品質；增加雇主職災保險費率，保障職災勞工；成立工會門檻降為10人、開放公務員組工會。