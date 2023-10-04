資深藝人甄莉近年已經淡出演藝圈，事業重心全放在經營副業上，不過偶爾還是會上節目分享生活趣事，近日她分享與結婚20多年老公的閨房情事，她透露老公50多歲了，性生活「做一次少一次」，所以對方想要的時候都盡量配合，但老公通常都是早上想要，跟她對不上時間，讓甄莉有些苦惱。

甄莉近日上《11點熱炒店》分享與尪閨房情事，她說自己平時早上6點要叫兒起床上課，有時焦慮到一整晚沒睡，早上老公約她求歡就會臉臭，「沒有想要，對方又要，我就會那個臉」。相較早上，甄莉偏向晚上行房，但老公的體力不是每次都可以配合，「他已經不年輕了」。

沈玉琳聽完甄莉的煩惱後給出建議，「大約晚上10點，妳就說1點要，他至少有2個小時可以去吃藥」。甄莉聽後直言此方法行不通，因為老公根本不願意吃藥維持雄風，很想問沈玉琳藥去哪買，但沈玉琳卻故意說：「有啦，他有吃，只是沒有用在妳身上。但藥也是治標不治本。」

甄莉分享閨房情事。（影片來源/11點熱吵店 YT 若移除請見諒）

其實，甄莉還分享過自己以往的感情經驗，她曾自揭前男友的「短處」，強調前男友「都短，整個人都不好」，更透露那任男友常會跟別人搞曖昧，有次剛好被甄莉撞見他的前女友載他媽媽外出，懷疑兩人還「藕斷絲連」，於是到男方家堵人，3人經過談判後，甄莉決定放棄那劈腿的男友。