國造自製潛艦「海鯤號」日前下水，但潛艦國造專案小組召集人黃曙光卻稱「有位立委一直在搞」，他雖未具體點名，前海軍顧問郭璽則直接指，是藍營立委馬文君把造艦資料送到國外；馬文君反批「若屬實，我切腹，如果沒有，黃曙光你切腹，可不可以？」。對此，前立委沈富雄直言，起頭的人是黃曙光，根本跑不掉，需要出來講清楚。

沈富雄昨（3）日在節目《少康戰情室》指出，這件事情是大事，他覺得對馬文君的傷害是其重無比，所以甚至賭下要切腹。沈更狠批，「這個事情起頭是黃曙光，你就要一路負責收尾到底，黃跑不掉的，根本不需要檢調去查，非講不可。」

沈富雄還提到，潛艦案就跟Lin bay好油的案子一樣，自己第一時間不敢選邊站的案子，「有人敢說馬文君沒事嗎、黃曙光該做的都做了嗎，還有郭璽當然是一個不簡單的人物，真的呼風喚雨，講到他會不會被告，我們不知道。」

前立委郭正亮也指出，機密資料他也看過，手機不能帶進去，現場也不可能抄，怎麼可能用筆在那邊抄，還說一半跑去打電話，除非該資料有一個瀏覽期，能夠給立委看才有可能。郭怒轟，「說出這種話的人應該出舉證，說馬文君做了這個事，這個實在難以想像」。