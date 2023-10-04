夜市牛排配麵條是台灣獨有口味，來自以色列的女子ShirEl表示，自己是牛排愛好者，來台灣最期待就是吃台灣牛排，當她看到店家把牛排放在鐵板上，牛排下方還鋪滿麵條和一顆雞蛋，大讚這樣的搭配是「天才」，但她說一份份量很大，吃完超有飽足感，抱怨可能因此變胖。

ShirEl昨（3）日於《不要鬧工作室》YouTube指出，到夜市牛排店點了一份牛小排，牛排一上桌她看到鐵板上有蛋、麵條及牛排，感到很驚奇，因為在以色列從未有人把牛排配麵放在鐵板上，也不會提供免費的酥皮濃湯。

ShirEl表示，以色列人吃牛排通常都是搭配馬鈴薯泥，售價也較高，以牛小排來說，在以色列一份要賣台幣500元，她在台灣吃僅要330元，加上底下鋪著滿滿的麵條、一顆雞蛋，很適合食量大的人。

ShirEl大讚台灣牛排配麵的吃法是天才，「誰能想到可以牛排可以配麵條？」，而且份量很有飽足感，忍不住抱怨自己可能因此變胖。