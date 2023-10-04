台中市長盧秀燕表示，台中財政紀律佳，是全台22縣市唯一財政升級的城市。（張亦惠攝）

台中市府113年度總預算暨附屬單位預算案今天送議會一讀，民進黨市議員陳淑華指出，台中市明年總預算比今年度多417億元，痛批市府浮編預算，且保留數高、執行效率不佳，要求退回重編；藍營市議員則稱讚市府收入增加、舉債減少。市長盧秀燕表示，她執政後保留比率已由前任12.45％降為8％，連中央都肯定，讓台中財政升級。總預算案順利通過一讀。

主計處長林淑勤報告，113年度總預算案暨附屬單位預算規模為2772億6991萬1000元，較上年度預算規模2355億2157萬6000元增加417億4833萬5000元，但因內涵公務機關補助教育發展基金、容積代基金及實施平均地權基金補助公務機關等對邊部分，經扣除後整體支出規模淨額為2102億4170萬5000元。

陳淑華指出，市府明年總預算創新高，比112年度還要多417億元，且再舉債94.5億，市府重大工程有計畫變更或追加預算都不敢開誠布公，規避議會監督，不敢講明白，包括巨蛋、會展中心、綠美圖、電影中心等重大建設預算暴增、建設延宕，卻沒有向議會做任何報告，總預算每年都在虛列，沒有核實編列，導致保留數年年增加，執行力不佳，主張退回重編。

盧秀燕指出，台中市財政穩健且受中央肯定，是22縣市中唯一財政被升級的，她接任的時候是三級，前年開始調升為二級，預算保留數則是歷年比例最低，接任後預算保留數比例約7-9％，較過去10多年皆保留10％以上，預算執行狀況良好。

藍營議員劉士州、賴義鍠及民眾黨議員江和樹都肯定市府執政好，收入增加、舉債減少，更稱讚市長不愧是媽媽市長，「綠能你不能」的狀況下，還能得到中央肯定。

盧秀燕強調，市府會繼續努力、妥善執行，每分錢都很珍貴，要讓收入更大、支出更多、建設更大、市民福利更大、舉債更少。